2020-06-10T01:21:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионов

Жертвами болезни стали более 404 тысяч пациентов с covid-19
Юлия КЕКОВА
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионовЧисло заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число случаев заражения людей коронавирусом в мире достигло отметки в 7 039 918 человек. За сутки врачи диагностировали инфекцию у 108 тысяч человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала распространения covid-19 жертвами болезни стали 404 396 пациентов. За последние сутки в мире скончались 3 539 человек.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией 11 марта 2020 года.

Ситуация по covid-19 конкретно в России складывается все лучше - страна вышла на плато, а регионы приступили к снятию некоторых ограничительных мер, разрешены прогулки и занятия спортом на улице. Некоторые российские курорты в скором времени будут готовы принять туристов, например Крым. По данным портала стопкоронавирус.рф, количество зараженных на данный момент составляет 236 714 человек, вылечились инфекции - более 242 тысяч пациентов, умерли - 6 142 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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