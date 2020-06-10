2020-06-10T02:08:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России

Пресс-секретарь президента отметил, что не согласен с такой оценкой
Юлия КЕКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг предположения американского СМИ о заниженной статистике по коронавирусу в стране.

В интервью журналисты CNN спросили Пескова о том, может ли быть возможным то, что Россия "манипулирует" статистикой. Негодования по ситуации с covid-19 вызваны небольшим, относительно других стран, уровнем смертей в государстве.

- Я не согласен с этой оценкой. Вы, вероятно, не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых, - ответил Песков.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса чуть более 6 тысяч человек. Этот показатель минимален, по сравнению, например, с США или Италией, где количество смертей от covid-19 в каждой из стран исчисляется десятками тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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