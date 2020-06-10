Песков опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг предположения американского СМИ о заниженной статистике по коронавирусу в стране.
В интервью журналисты CNN спросили Пескова о том, может ли быть возможным то, что Россия "манипулирует" статистикой. Негодования по ситуации с covid-19 вызваны небольшим, относительно других стран, уровнем смертей в государстве.
- Я не согласен с этой оценкой. Вы, вероятно, не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых, - ответил Песков.
Согласно последним данным, число жертв коронавируса чуть более 6 тысяч человек. Этот показатель минимален, по сравнению, например, с США или Италией, где количество смертей от covid-19 в каждой из стран исчисляется десятками тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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