2020-06-10T01:49:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова рассказала, отменят ли масочный режим после снятия ограничений

Глава Роспотребнадзора объяснила, в каких регионах нужно использовать средства индивидуальной защиты
Александр ГАМОВЮлия КЕКОВА
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Анна ПоповаАнна ПоповаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, регионы поэтапно снимают ограничительные меры. Но можно ли будет обходиться без средстве индивидуальной защиты после снятия ограничений?

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой рассказала kp.ru, отменят ли масочный режим после, если уже есть послабления.

- Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим, - объяснила руководитель ведомства.

Использовать маски и перчатки нужно и можно. По словам Поповой, мы должны защитить свои органы дыхания, особенно если помещение закрытое и много людей.

- Это - транспорт, общественные места, магазины и так далее... Нужно все время держать руки чистыми. В перчатках или постоянно их мыть, обеззараживать специальными дезинфицирующими средствами, - подытожила глава Федеральной службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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