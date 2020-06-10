Попова рассказала, отменят ли масочный режим после снятия ограничений

10 Июнь 2020 2020-06-10T01:49:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, регионы поэтапно снимают ограничительные меры. Но можно ли будет обходиться без средстве индивидуальной защиты после снятия ограничений?

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой рассказала kp.ru, отменят ли масочный режим после, если уже есть послабления.

- Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим, - объяснила руководитель ведомства.

Использовать маски и перчатки нужно и можно. По словам Поповой, мы должны защитить свои органы дыхания, особенно если помещение закрытое и много людей.

- Это - транспорт, общественные места, магазины и так далее... Нужно все время держать руки чистыми. В перчатках или постоянно их мыть, обеззараживать специальными дезинфицирующими средствами, - подытожила глава Федеральной службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анна Попова: Вирус никуда не ушёл. Правильно ходить в маске, перчатках и носить в кармане флакон с антисептиком

Глава Роспотребнадзора рассказала нашему обозревателю - как не заразиться вирусом после выхода из самоизоляции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU