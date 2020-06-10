"Все совсем наоборот": в Совфеде оценили "враждебность России" к Румынии
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков высказался о национальной стратегии обороны Румынии на 2020-2024 годы.
Согласно документу, в документе отмечается, что Россия наращивает военный потенциала, чем и создает"серьезные вызовы" для румынской стороны.
- Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в них Россия называется враждебным государством. На самом же деле все точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю. Именно Румыния всегда была настроена враждебна по отношению к Российской Федерации, - отметил Цеков в интервью RT.
Он также подчеркнул, что "действия России носят исключительно оборонный характер".
Ранее сайт kp.ru писал, что Высший совет обороны Румынии одобрил нацистратегию обороны страны на ближайшие четыре года. В ней Россия впервые преподнесена как "враждебное государство".
ИСТОЧНИК KP.RU