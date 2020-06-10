"Все совсем наоборот": в Совфеде оценили "враждебность России" к Румынии

10 Июнь 2020 2020-06-10T02:37:59+03:00

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Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков высказался о национальной стратегии обороны Румынии на 2020-2024 годы.

Согласно документу, в документе отмечается, что Россия наращивает военный потенциала, чем и создает"серьезные вызовы" для румынской стороны.

- Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в них Россия называется враждебным государством. На самом же деле все точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю. Именно Румыния всегда была настроена враждебна по отношению к Российской Федерации, - отметил Цеков в интервью RT.

Он также подчеркнул, что "действия России носят исключительно оборонный характер".

Ранее сайт kp.ru писал, что Высший совет обороны Румынии одобрил нацистратегию обороны страны на ближайшие четыре года. В ней Россия впервые преподнесена как "враждебное государство".

ИСТОЧНИК KP.RU