Минск призвал пересмотреть цены на российский газ
Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ. При этого представители республики предлагают изменить стоимость на топливо до "корректного и справедливого уровня". Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго государства.
Уточняется, что такое заявление прозвучало по итогам двусторонних переговоров в формате видеоконференции с участием министров энергетики двух стран Александра Новака и Виктора Каранкевича, посла Белоруссии в Москве Владимира Семашко и председателя набсовета "Газпром трансгаз Беларусь" Александра Мешкова.
Пересмотреть стоимость газа необходимо из-за того, что "сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ - как спотовых, так и по долгосрочным контрактам", пишет ТАСС.
Ранее, в конце мая председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности начать вести переговоры по поставкам газа в Белоруссию в будущем, 2021 году, после урегулирования вопроса с долгом страны в 165 миллионов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU