2020-06-10T03:04:04+03:00
В мире

Минск призвал пересмотреть цены на российский газ

В Белоруссии считают, что необходимо установить стоимость сырья до "справедливого уровня"
Юлия КЕКОВА
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Минск призвал пересмотреть цены на российский газМинск призвал пересмотреть цены на российский газФото: REUTERS
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Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ. При этого представители республики предлагают изменить стоимость на топливо до "корректного и справедливого уровня". Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго государства.

Уточняется, что такое заявление прозвучало по итогам двусторонних переговоров в формате видеоконференции с участием министров энергетики двух стран Александра Новака и Виктора Каранкевича, посла Белоруссии в Москве Владимира Семашко и председателя набсовета "Газпром трансгаз Беларусь" Александра Мешкова.

Пересмотреть стоимость газа необходимо из-за того, что "сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ - как спотовых, так и по долгосрочным контрактам", пишет ТАСС.

Ранее, в конце мая председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности начать вести переговоры по поставкам газа в Белоруссию в будущем, 2021 году, после урегулирования вопроса с долгом страны в 165 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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