"Самый вкусный праздник в году". Весь мир отмечает День мороженого

10 Июнь 2020 2020-06-10T03:31:33+03:00

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10 июня празднуется Всемирный день мороженого - холодного, вкусного и с детства знакомого всем лакомства. Нет ничего лучше в знойный летний день, чем стаканчик или рожок молочного ледяного десерта.

Саму дату праздника приурочили ко дню первых массовых продаж мороженого в США в далеком 1786 году, несмотря на то, что в кулинарии оно появилось намного раньше.

Первым "прообразом" мороженого был китайский десерт из перемешанных со льдом или снегом кусочков фруктов. Также лакомились прохладными молочными продуктами и соками древние греки и римляне, в том числе сам император Нерон. который любил снег с альпийских ледников.

К слову, в нашей стране охлаждающий и бодрящий десерт появился примерно в середине 18 века, а а промышленных масштабах его начали изготавливать в уже в 30 годах прошлого века.

Ранее сайт kp.ru писал, о том, чем это лакомство может быть опасно. Простуду, конечно, не вызовет, а вот большое содержание сахара в нем может быть опасно для человека, в том числе привести к аллергии или диабету, считает врач.

ИСТОЧНИК KP.RU