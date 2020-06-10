2020-06-10T03:55:09+03:00
Общество

Мужчина узнал о королевском происхождении. Его возлюбленная рассказала, как поменялась их жизнь

Изменения произошли даже в постели
Юлия КЕКОВА
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Мужчина узнал о королевском происхожденииМужчина узнал о королевском происхожденииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Девушка, чей молодой человек узнал о своем королевском происхождении и кардинально поменял свою жизнь, рассказала, как все произошло и к чему это привело.

Пользовательница Reddit рассказала на портале, что ее отношения с возлюбленным оказались под угрозой разрыва из-за ДНК-теста. Его парню девушки подарили друзья на день рождения.

Узнал результат анализа и выяснив свою связь с королевским родом, ему начала писать группа людей об общем родственнике.

Новость сразу же вызвала восторг парня и так осчастливила возлюбленного автора поста, что он рассказал об этом всем знакомым. Вскоре он стал вести себя странно и высокомерно. Так, например, он внезапно бросил работу бухгалтера, отметив, что трудиться по 9 часов 5 дней в неделю для него слишком.

Следующие изменения произошли в отношениях пары. Мужчина начал настаивать на использовании презервативов, объяснив это тем, что не хочет, чтобы его "гены голубой крови" передались его подруге. Позже он даже перестал уделять своей девушке внимание и перестал делать приятные жесты, например, целовать или держаться за руки.

Еще одной странностью стала просьба парня девушке изучить свою родословную. На последовавший отказ он заявил, что она боится, будто ее семья - не ровня его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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