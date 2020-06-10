Российская супермодель показала бюстгальтер верхом на лошади
Российская супермодель Алеся Кафельникова показала своим подписчикам в Инстаграме фото и видео в бюстгальтере. Он больше напоминает спортивный топик, но намного больше оголяет стройную фигуру звезду фотосъемок, чем например, это могла сделать бы футболка.
На размещенных кадрах 21-летняя модель позирует в облегающих черных лосинах, высоких сапогах в тон и спортивном топе молочного цвета. Всего за 12 часов ее пост собрал более 15 тысяч лайков и свыше сотни комментариев восторженной видом звезды публики. К слову, в них пользователи нахваливают Кафельникову за красоту, умение держаться в седле и хорошую фигуру тела.
Ранее Алеся оказалась включена в список Forbes. Издание причислило ее к самым перспективным россиянам в возрасте до 30 лет. В июне подписчики Кафельниковой увидели ее лицо без макияжа и раскритиковали.
ИСТОЧНИК KP.RU