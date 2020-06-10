2020-06-10T04:23:54+03:00
Общество

Российская супермодель показала бюстгальтер верхом на лошади

Поклонники в восторге от ее фигуры и мастерства верховой езды
Юлия КЕКОВА
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Алеся Кафельникова. Фото: инстаграмАлеся Кафельникова. Фото: инстаграм
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Российская супермодель Алеся Кафельникова показала своим подписчикам в Инстаграме фото и видео в бюстгальтере. Он больше напоминает спортивный топик, но намного больше оголяет стройную фигуру звезду фотосъемок, чем например, это могла сделать бы футболка.

На размещенных кадрах 21-летняя модель позирует в облегающих черных лосинах, высоких сапогах в тон и спортивном топе молочного цвета. Всего за 12 часов ее пост собрал более 15 тысяч лайков и свыше сотни комментариев восторженной видом звезды публики. К слову, в них пользователи нахваливают Кафельникову за красоту, умение держаться в седле и хорошую фигуру тела.

Ранее Алеся оказалась включена в список Forbes. Издание причислило ее к самым перспективным россиянам в возрасте до 30 лет. В июне подписчики Кафельниковой увидели ее лицо без макияжа и раскритиковали.

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Самая перспективная российская модель показала бюстгальтер верхом на лошади
22513 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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