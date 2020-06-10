От чего стоит отказаться во время сильной жары: пять советов от МЧС

10 Июнь 2020 2020-06-10T04:54:10+03:00

В МЧС рекомендовали отказаться от занятий спортом во время сильной жары Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты рассказали, как сохранить свое здоровье летом

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Лето наступило, жара тоже пришла в некоторые российские регионы, а самоизоляция почти везде снята. Благополучно пережить сильно жаркую погоду без вреда для своего здоровья помогут рекомендации от МЧС.

Прежде всего специалисты советуют избегать активных физических нагрузок под палящими лучами солнца, лучше двигаться не спеша и экономя силы.

Рекомендации от МЧС:

- меньше двигайтесь, избегайте физических нагрузок;

- чаще находитесь в тени;

- пейте больше воды;

- носите светлую одежду, лучше всего если она будет из хлопка;

- надевайте головной убор.

Также в ведомстве советуют отказаться от употребления алкоголя, а в случае получения теплового удара принять прохладный душ.

Ранее сайт kp.ru писал, что синоптики предупредили россиян о 40-градусной жаре. По данным Росгидромета, аномально погода сохранится до 13 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU