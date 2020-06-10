Как правильно выбрать клубнику, рассказала диетолог

10 Июнь 2020 2020-06-10T06:21:33+03:00

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В России уже открыт сезон клубники. В этом году к выбору ягоды нужно подходить особенно тщательно.

Врач-диетолог, член российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян рассказала, как правильно выбрать клубнику.

По мнению эксперта, прежде всего, нужно обратить внимание на сам цвет клубники, ее окрас должен быть равномерным. Чем темнее и насыщеннее цвет ягоды, тем больше в ней растительного пигмента антоциана, который отвечает за красный цвет. Именно он, кстати, защищает нас от преждевременного старения.

- Яркие ягоды, содержат существенно больше витамина С, который является мощным антиоксидантом. Он также способствует лучшему усваиванию железа, - отметила врач.

Кроме цвета Арзуманян советует обратить внимание на запах ягоды. Он должен ощущаться уже при подходе к прилавку.

- Больше всего о качестве клубники расскажет ее плодоножка. Она обязательно должна быть, причем только зеленого цвета. Это значит, что ягода была сорвана с грядки недавно, и, соответственно, она сохранила все свои питательные вещества, - объяснила диетолог в интервью радио Sputnik.

ИСТОЧНИК KP.RU