На Гаити от коронавируса умер Эммануэль Кантав - министр по социальным вопросам

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:04:34+03:00

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Власти Гаити сообщили о смерти от коронавируса главы министерства социальных дел Эммануэля Кантава.

- Умер наш коллега. Он покинул нас сегодня утром. Ранее у него был диагностирован COVID-19, - написал госсекретарь по коммуникациям Эдди Джексон Алексис в своем посте на странице в Twitter.

По словам чиновника, умерший был убежденным правозащитником. Джексон также выразил слова соболезнования его семье, близким и знакомым в связи с утратой.

Напомним, на Гаити с момента выявления первых зараженных коронавирусом число заболевших достигает 3 548 человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что в мире количество людей инфицированных covid-19 в мире уже превысило 7 миллионов человек, скончались - 411 тысяч пациентов, вылечились - почти половина от числа заболевших - 3 373 742 человека.

Борьба с инфекцией иногда оказывается сложной. Чтобы защитить своих граждан от вируса и обеспечить медикам достойные условия труда мэр столицы Аргентины попросил помощи у России.

ИСТОЧНИК KP.RU