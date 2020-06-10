2020-06-10T07:04:34+03:00
Коронавирус Covid-19

На Гаити от коронавируса умер Эммануэль Кантав - министр по социальным вопросам

Эммануэль Кантав умер от коронавируса
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Эммануэль Кантав. Фото: твиттер Eddy Jackson AlexisЭммануэль Кантав. Фото: твиттер Eddy Jackson Alexis
Изменить размер текста:

Власти Гаити сообщили о смерти от коронавируса главы министерства социальных дел Эммануэля Кантава.

- Умер наш коллега. Он покинул нас сегодня утром. Ранее у него был диагностирован COVID-19, - написал госсекретарь по коммуникациям Эдди Джексон Алексис в своем посте на странице в Twitter.

По словам чиновника, умерший был убежденным правозащитником. Джексон также выразил слова соболезнования его семье, близким и знакомым в связи с утратой.

Напомним, на Гаити с момента выявления первых зараженных коронавирусом число заболевших достигает 3 548 человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что в мире количество людей инфицированных covid-19 в мире уже превысило 7 миллионов человек, скончались - 411 тысяч пациентов, вылечились - почти половина от числа заболевших - 3 373 742 человека.

Борьба с инфекцией иногда оказывается сложной. Чтобы защитить своих граждан от вируса и обеспечить медикам достойные условия труда мэр столицы Аргентины попросил помощи у России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы российские вузы, вошедшие в список лучших в мире
Последние новости на утро 10 июня 2020: суд назначил Ефремову два месяца домашнего ареста
На Гаити от коронавируса умер Эммануэль Кантав - министр по социальным вопросам
Власти столицы Аргентины просят у России помощи в борьбе с пандемией
Как правильно выбрать клубнику, рассказала диетолог
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 10 июня 2020 года составило 45 722 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 10 июня 2020: стационары возвращаются к работе
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 10 июня 2020 года увеличилось до 3 085 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 10 июня 2020 года составило 198 590 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 10 июня 2020: открылись фотоателье и салоны красоты
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 10 июня 2020 года увеличилось до 109 737 человек
В России отобрали две группы добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Ученый объяснил, могут ли антитела защитить от заражения COVID-19
Ученый рассказал, какой тест на коронавирус нужно сдать перед походом к пожилым родственникам
От чего стоит отказаться во время сильной жары: пять советов от МЧС
Российская супермодель показала бюстгальтер верхом на лошади
Мужчина узнал о королевском происхождении. Его возлюбленная рассказала, как поменялась их жизнь
"Самый вкусный праздник в году". Весь мир отмечает День мороженого
О погоде в Москве на 10 июня 2020 года рассказали синоптики
Минск призвал пересмотреть цены на российский газ
"Все совсем наоборот": в Совфеде оценили "враждебность России" к Румынии
"Трезвым его ни разу не видел": главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова
Попова рассказала, отменят ли масочный режим после снятия ограничений