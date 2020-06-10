Последние новости на утро 10 июня 2020: суд назначил Ефремову два месяца домашнего ареста

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:20:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Последние новости на утро 10 июня 2020 года: суд вынес решение по делу актера Михаила Ефремову, который в состоянии наркотического опьянения устроил серьезное ДТП в центре Москвы, отправить его под домашний арест, сроком на два месяца. Знаменитый артист, из-за которого по мнению следствия погиб мужчина, признал свою вину, однако извиниться перед семьей пострадавшего так не решился. В суде Ефремова накрыли эмоции - он плакал, но не просил о снисхождении.

Тем временем, власти столицы Аргентины попросили помощи у России в борьбе с пандемией коронавируса. Мэр города Буэнос-Айрес сообщил послу РФ, что медикам необходимы тесты, средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения американского СМИ о заниженной статистике по коронавирусу в нашей стране. В интервью журналисты CNN спросили Пескова о том, может ли быть возможным то, что Россия "манипулирует" статистикой. Негодования по ситуации с covid-19 вызваны небольшим, относительно других стран, уровнем смертей. Представитель Кремля отметил, что РФ не скрывает статистику, а низкий уровень летальных случаев может быть связан более эффективной системой здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU