2020-06-10T07:31:20+03:00
Общество

Названы российские вузы, вошедшие в список лучших в мире

МГУ занял 74-е место из 1 000, это лучший показатель за девять лет
Ася КУЗНЕЦОВА
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МГУ стал 74-м среди тысячи лучшим вузов планетыМГУ стал 74-м среди тысячи лучшим вузов планетыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компания Quacquarelli Symonds опубликовала рейтинг QS World University Rankings, состоящий из тысячи лучших вузов мира на 2021 год. В их число вошли 28 российских университета. Три из них оказались в топ-250.

Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) занял в рейтинге QS 74 место, поднявшись на 10 строчек. Такой результат стал лучшим за последние девять лет. МГУ занял первое место среди всех российских вузов в списке.

В рейтинге QS вузы оцениваются по нескольким показателям. МГУ набрал 76 баллов по критерию "Иностранные студенты", 77 баллов за академическую репутацию и 82 балла за репутацию сотрудников.

В топ-250 также вошли Санкт-Петербургский государственный университет, поднявшийся на девять позиций и заняв 225 место; Новосибирский государственный университет, поднявшийся с 231 на 228 место, и Томский государственный университет, который поднялся на 18 пунктов и занял 250 место.

Лучшим университетом в мире оказался Massachusetts Institute of Technology (MIT).

ИСТОЧНИК KP.RU

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