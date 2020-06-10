2020-06-10T08:00:22+03:00
Общество

Эксперт рассказал о четырёх способах экономии для автомобилиста

При покупке некоторых деталей автомобиля можно выбирать самые дешёвые их варианты
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Мойка самообслуживания поможет особенно сэкономить владельцам больших машинМойка самообслуживания поможет особенно сэкономить владельцам больших машинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Четыре способа экономить при эксплуатации автомобиля назвал эксперт журнала "За рулём" Михаил Колодочкин.

Владелец автомобиля, по мнению эксперта, может покупать дешёвый стеклоочиститель и дешёвые щётки стеклоочистителя, поскольку значительной разницы между дорогими и дешёвыми дворниками нет, а менять их следует часто.

Также Колодочкин рекомендует приобретать лампы головной оптики без любых "улучшений", обещанных производителем. Он отметил, что заявленное повышение видимости на 90% чаще всего приводит к укороченному сроку работы прибора. При этом водитель не получит сильного улучшения освещения.

- И если обычная галогенка служит примерно 500 часов, то "улучшенная" — в несколько раз меньше, - добавил Михаил Колодочкин.

Другим способом экономии станет покупка концентрата стеклоомывающей жидкости вместо готового раствора. Однако эксперт призвал не применять обычную воду.

Сэкономить также возможно, пользуясь мойками самообслуживания. Колодочкин объяснил, что цена на мытьё автомобиля часто зависит не от качества сервиса, а от инфраструктуры и расположения автомойки. Для экономии можно мыть машину не в престижных сервисах, а в помещениях, переоборудованных под мойку.

- Есть и другой вариант: мойка самообслуживания. В большинстве случаев сэкономить действительно можно. Особенно если автомобиль крупный. Только придется поработать самому, заключил эксперт.

Ранее сайт KP.ru писал о способах экономии топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 113 тысяч
В Хьюстоне Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу
ASNA.RU развивает доставку из аптеки вместе с Яндекс.Такси и Сбербанком
В России не стали вводить запрет на увольнения во время пандемии
Секретарь Совбеза обвинил Запад в попытках дестабилизировать ситуацию в России
Эксперт рассказал о четырёх способах экономии для автомобилиста
Названы российские вузы, вошедшие в список лучших в мире
Последние новости на утро 10 июня 2020: суд назначил Ефремову два месяца домашнего ареста
На Гаити от коронавируса умер Эммануэль Кантав - министр по социальным вопросам
Власти столицы Аргентины просят у России помощи в борьбе с пандемией
Как правильно выбрать клубнику, рассказала диетолог
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 10 июня 2020 года составило 45 722 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 10 июня 2020: стационары возвращаются к работе
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 10 июня 2020 года увеличилось до 3 085 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 10 июня 2020 года составило 198 590 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 10 июня 2020: открылись фотоателье и салоны красоты
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 10 июня 2020 года увеличилось до 109 737 человек
В России отобрали две группы добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Ученый объяснил, могут ли антитела защитить от заражения COVID-19
Ученый рассказал, какой тест на коронавирус нужно сдать перед походом к пожилым родственникам
От чего стоит отказаться во время сильной жары: пять советов от МЧС
Российская супермодель показала бюстгальтер верхом на лошади
Мужчина узнал о королевском происхождении. Его возлюбленная рассказала, как поменялась их жизнь
"Самый вкусный праздник в году". Весь мир отмечает День мороженого
О погоде в Москве на 10 июня 2020 года рассказали синоптики
Минск призвал пересмотреть цены на российский газ
"Все совсем наоборот": в Совфеде оценили "враждебность России" к Румынии
"Трезвым его ни разу не видел": главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова
Попова рассказала, отменят ли масочный режим после снятия ограничений