Эксперт рассказал о четырёх способах экономии для автомобилиста

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:00:22+03:00

При покупке некоторых деталей автомобиля можно выбирать самые дешёвые их варианты

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Четыре способа экономить при эксплуатации автомобиля назвал эксперт журнала "За рулём" Михаил Колодочкин.

Владелец автомобиля, по мнению эксперта, может покупать дешёвый стеклоочиститель и дешёвые щётки стеклоочистителя, поскольку значительной разницы между дорогими и дешёвыми дворниками нет, а менять их следует часто.

Также Колодочкин рекомендует приобретать лампы головной оптики без любых "улучшений", обещанных производителем. Он отметил, что заявленное повышение видимости на 90% чаще всего приводит к укороченному сроку работы прибора. При этом водитель не получит сильного улучшения освещения.

- И если обычная галогенка служит примерно 500 часов, то "улучшенная" — в несколько раз меньше, - добавил Михаил Колодочкин.

Другим способом экономии станет покупка концентрата стеклоомывающей жидкости вместо готового раствора. Однако эксперт призвал не применять обычную воду.

Сэкономить также возможно, пользуясь мойками самообслуживания. Колодочкин объяснил, что цена на мытьё автомобиля часто зависит не от качества сервиса, а от инфраструктуры и расположения автомойки. Для экономии можно мыть машину не в престижных сервисах, а в помещениях, переоборудованных под мойку.

- Есть и другой вариант: мойка самообслуживания. В большинстве случаев сэкономить действительно можно. Особенно если автомобиль крупный. Только придется поработать самому, заключил эксперт.

Ранее сайт KP.ru писал о способах экономии топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU