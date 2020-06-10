В России не стали вводить запрет на увольнения во время пандемии

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:55:35+03:00

Минтруд отказался от идеи запретить увольнения во время пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Минтруд внёс изменения в проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии. Из обновлённой версии документа убрали предложение о запрете на увольнение сотрудников или введение режима простоя по инициативе работодателя. Втакже ведомство отказалось от идеи измененийобязанностей работников без их согласия и нового порядка вывода в смены.

Министерство отказалось от этих пунктов проекта, поскольку большую часть ограничительных мер уже сняли и некоторые предложения стали неактуальными.

ИСТОЧНИК KP.RU