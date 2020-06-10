В России не стали вводить запрет на увольнения во время пандемии
Минтруд отказался от многих идей, ставших неактуальными из-за снятия части ограничений
Минтруд отказался от идеи запретить увольнения во время пандемииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Минтруд внёс изменения в проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии. Из обновлённой версии документа убрали предложение о запрете на увольнение сотрудников или введение режима простоя по инициативе работодателя. Втакже ведомство отказалось от идеи измененийобязанностей работников без их согласия и нового порядка вывода в смены.
Министерство отказалось от этих пунктов проекта, поскольку большую часть ограничительных мер уже сняли и некоторые предложения стали неактуальными.
ИСТОЧНИК KP.RU