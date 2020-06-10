Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 113 тысяч
В Москве за минувшие сутки выздоровели 3 796 пациентов с подтверждённым ранее диагнозом коронавируса. Общее число вылечившихся пациентов превысило 113 тысяч, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Число погибших в столице достигло 3 085. За последние сутки скончались 56 пациентов.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что благодаря положительной динамике в Москве отменили режим самоизоляции и режим цифровых пропусков. Теперь жители столицы могут без ограничений заниматься спортом и гулять на улице. При этом специалисты по-прежнему призывают россиян соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и все рекомендованные меры защиты от заражения коронавирусом.
В столице сняли режим самоизоляции.Москва постепенно возвращается к привычному темпу жизни после отмены режима самоизоляции и пропусков
ИСТОЧНИК KP.RU