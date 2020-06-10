Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 113 тысяч

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:21:25+03:00

Еще 3 796 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Москве за минувшие сутки выздоровели 3 796 пациентов с подтверждённым ранее диагнозом коронавируса. Общее число вылечившихся пациентов превысило 113 тысяч, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Число погибших в столице достигло 3 085. За последние сутки скончались 56 пациентов.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что благодаря положительной динамике в Москве отменили режим самоизоляции и режим цифровых пропусков. Теперь жители столицы могут без ограничений заниматься спортом и гулять на улице. При этом специалисты по-прежнему призывают россиян соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и все рекомендованные меры защиты от заражения коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784009" frameborder="0"></iframe> В столице сняли режим самоизоляции.Москва постепенно возвращается к привычному темпу жизни после отмены режима самоизоляции и пропусков

ИСТОЧНИК KP.RU