Прокуратура Москвы проконтролирует, чтобы у Ефремова не было поблажек под домашним арестом
В прокуратуре Москвы сообщили, что будут контролировать работу должностных лиц, которые отвечают за исполнение Ефремовым условий домашнего ареста. Об этом заявила глава пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
- Прокуратуре ЦАО поручено обеспечить надзорное сопровождение исполнения уполномоченным органом требований федерального законодательства при осуществлении контроля за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и ограничений, - сообщается на сайте ведомства.
Напомним, вчера, 9 июня, Таганский суд Москвы принял решение отправить актёра Михаила Ефремова под домашний арест на 2 месяца.
Об избрании домашнего ареста до 9 августа ходатайствовало следствие. Сам актер согласился с данной мерой пресечения.
МВД переквалифицировало дело в отношении Ефремова на более тяжкое после того, как в больнице из-за травм умер водитель фургона. В него пьяный Ефремов накануне врезался на джипе в центре Москвы. Теперь ему предъявляют обвинения по 4 части 264 статьи, предусматривающей от пяти до 12 лет лишения свободы.
Ефремов расплакался в зале суда.
ИСТОЧНИК KP.RU
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