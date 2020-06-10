2020-06-10T10:15:20+03:00
Происшествия

Прокуратура Москвы проконтролирует, чтобы у Ефремова не было поблажек под домашним арестом

8 июня актёр сел пьяным за руль и убил человека
Ася КУЗНЕЦОВА
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Прокуратура проконтролирует соблюдение условий домашнего ареста ЕфремовымПрокуратура проконтролирует соблюдение условий домашнего ареста ЕфремовымФото: Михаил ФРОЛОВ
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В прокуратуре Москвы сообщили, что будут контролировать работу должностных лиц, которые отвечают за исполнение Ефремовым условий домашнего ареста. Об этом заявила глава пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

- Прокуратуре ЦАО поручено обеспечить надзорное сопровождение исполнения уполномоченным органом требований федерального законодательства при осуществлении контроля за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и ограничений, - сообщается на сайте ведомства.

Напомним, вчера, 9 июня, Таганский суд Москвы принял решение отправить актёра Михаила Ефремова под домашний арест на 2 месяца.

Об избрании домашнего ареста до 9 августа ходатайствовало следствие. Сам актер согласился с данной мерой пресечения.

МВД переквалифицировало дело в отношении Ефремова на более тяжкое после того, как в больнице из-за травм умер водитель фургона. В него пьяный Ефремов накануне врезался на джипе в центре Москвы. Теперь ему предъявляют обвинения по 4 части 264 статьи, предусматривающей от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ефремов расплакался в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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