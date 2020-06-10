2020-06-10T10:28:58+03:00
Происшествия

Ефремов не станет обжаловать домашний арест

Актёр и его защита согласны с мерой пресечения
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ефремов решил не обжаловать меру пресечения в виде домашнего арестаЕфремов решил не обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста
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Актёр Михаил Ефремов принял решение не обжаловать назначенную судом меру пресечения в виде домашнего ареста.

- Ефремов и его защита приняли решение не обжаловать домашний арест, актёр согласен с этой мерой пресечения, - сообщил ТАСС источник, близкий к органам следствия.

Напомним, 8 июня джип, за рулём которого был пьяный Ефремов выехал на встречную полосу движения на улице Смоленская площадь. Машина актёра врезалась в фургон, за рулём которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Его госпитализировали в НИИ Склифосовского со множественными травмами, от которых он умер утром.

Экспертиза показала 2,1 промилле алкоголя и следы наркотиков в крови Ефремова. После смерти второго водителя МВД переквалифицировало дело на тяжкое. Актёру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы избрал мерой пресечения два месяца домашнего ареста.

Ефремову вынесли меру пресечения: под домашний арест.За убийство человека в пьяном ДТП, актера Михаила Ефремова отправили под домашний арест

ИСТОЧНИК KP.RU

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