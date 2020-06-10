Ефремов не станет обжаловать домашний арест
Актёр Михаил Ефремов принял решение не обжаловать назначенную судом меру пресечения в виде домашнего ареста.
- Ефремов и его защита приняли решение не обжаловать домашний арест, актёр согласен с этой мерой пресечения, - сообщил ТАСС источник, близкий к органам следствия.
Напомним, 8 июня джип, за рулём которого был пьяный Ефремов выехал на встречную полосу движения на улице Смоленская площадь. Машина актёра врезалась в фургон, за рулём которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Его госпитализировали в НИИ Склифосовского со множественными травмами, от которых он умер утром.
Экспертиза показала 2,1 промилле алкоголя и следы наркотиков в крови Ефремова. После смерти второго водителя МВД переквалифицировало дело на тяжкое. Актёру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы избрал мерой пресечения два месяца домашнего ареста.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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