Назван особо опасный период течения коронавируса

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:34:55+03:00

Пациент с коронавирусом в одной из клиник Калифорнии. Фото: REUTERS

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Люди, заболевшие коронавирусом, могут быстрее других распространять его в первые дни инфицирования. Об этом заявила на брифинге эпидемиолог и технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове.

«Исходя из очень ограниченных данных, которые у нас есть прямо сейчас, мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания», — отметила специалист.

По предварительным результатам, проведенные учеными США и Германии, люди у которых отмечается легкая форма течения болезни COVID-19 заразны до 8-9 дней с начала течения болезни. При более тяжелой форме больные остаются заразными на более длительный срок, цитирует слова Ван Керхове Интерфакс.

Ранее специалистами сообщалось, что инфицированные COVID-19 с бессимптомными показателями распространяют вирус намного реже. Но после критики врачей Ван Керхове, пояснила, что такие случаи крайне редки в мировом масштабе. Также она сказала, что болезнь таким образом передается примерно в 40%, и об этом свидетельствуют исследования по моделированию болезней.

Напомним, что официально вспышка коронавируса в мире была объявлена ВОЗ в начале марта. По последним данным на 10 июня коронавирусом в мире заражены более семи миллионов человек. Погибли в ходе болезни более 400 тысяч инфицированных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783910" frameborder="0"></iframe> Лекарство против осложнений от коронавируса из Санкт-Петербурга одобрил Минздрав.

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ИСТОЧНИК KP.RU