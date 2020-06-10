В 2020 году ожидается самое сильное в истории падение спроса на газ
В 2020 году мировой спрос на газ может сократиться на 4%, что равняется 150 миллиардам кубических метров. Это станет самым большим падением за всю историю газового рынка, сообщается в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).
- Это будет самое крупное ежегодное снижение потребления с момента формирования рынка природного газа во второй половине XX века, - сказано в отчёте МЭА.
Специалисты отмечают, что спрос начнёт восстанавливаться в 2021 году из-за снижения цен и восстановления экономической активности. Кризис 2020 года приведёт к потере объёма годового спроса на нефть в 2025 году. Снижение составит 75 миллиардов кубических метров газа. Такой объём соответствует росту спроса на газ за 2019 год.
Аналитики также сообщают, что спрос на газ в среднем будет увеличиваться на 1,5% в год до 2025 года, а самым выраженным он будет в Китае.
Предложение газа от России, по оценкам экспертов, будет занимать пятую часть от мирового. В 2019 - 2025 годах страна будет занимать второе место после США.
В МЭА также считают, что к 2025 году ежегодная добыча газа превысит один триллион кубических метров. Ежегодно она будет расти на 1,2%.
ИСТОЧНИК KP.RU