В России хотят лишать водительских прав за пьяные дебоши

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:29:31+03:00

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Автомобилистов могут начать лишать водительских прав за двукратное привлечение к ответственности за появление в пьяном виде в общественных местах. С такой инициативой выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Он предложил дополнить ст. 20.21 действующего административного кодекса («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») и внести отдельную графу, касаемо тех, кто имеет водительские удостоверения.

«Для лиц, имеющих водительское удостоверение, за двукратное привлечение к ответственности по ст. 20.21 в течение полугода ввести наказание в виде лишения права управления транспортным средством от шести до 24 месяцев», — цитирует Хамзаева RT.

По мнению эксперта. Если человек дважды за короткое время привлекается к ответственности за пьяный дебош, это сигнал, что у него серьезные проблемы с алкоголем. А это значит, что такой водитель может представлять серьезную опасность на дорогах.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов попал в смертельную аварию. Артист, находясь в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. В результате аварии второй водитель погиб. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, передают «Известия».

Накануне также сообщалось, что после аварии артисту потребовалась психиатрическая помощь. Бригаду медиков вызвала на дом супруга Ефремова, передает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU