Еще один звездный нарушитель: Гусейна Гасанова лишили водительский прав

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:45:55+03:00

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Дело об административном правонарушении рассмотрели в мировом суде. Вайнера Гусейна Гасанова (полное имя Гасанханов Гусейнхан Саттар Оглы) признали виновным в нарушение правил установки регистрационных знаков. Гелендваген Гасанова сотрудники ДПС остановили в ночь с 9 на 10 мая. Оказалось, что у известного блогера большое колличество неоплаченных штрафов за дорожные правонарушения. Гусейна вызвали в Хорошевский суд Москвы, но блогер так и не появился в зале заседания. Гасанова лишили водительских прав на три месяца.

«Сегодня, 9 июня, мировым судьей рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Гасанханова Гусейнхана Саттар Оглы. Гасанханов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок три месяца», - сообщили в суде Агентству городских новостей «Москва».

Напомним, что Гусейн Гасанов является популярным блогером в социальных сетях. Он стал известен публике из-за своих юмористических роликов и крупных розыгрышей. Так, весной прошлого года Гасанов подарил одному из своих подписчиков автомобиль.

По данным суда у Гусейна Гасанова 714 штраф за нарушение правил дорожного движения. Ранее уже поступали сообщения о дорожных нарушения блогера. Так, осенью 2019 года он устроил гонки в Самаре. Друзья блогера на своих авто вылетали на встречную полосу, пересекали двойную сплошную и подрезали друг друга. У некоторых машин были даже проблесковые маячки, а во главе колонны шел красный «Гелендваген» Гусейнова.

На этой неделе это уже вторая новость с участием звездных нарушителей. Напомним: актер Михаил Ефремов 8 июня стал виновником трагической аварии на Садовом кольце. За руль артист сел в сильном алкогольном опьянении, что и стало причиной ДТП, повлекшего за собой смерть человека.

ИСТОЧНИК KP.RU