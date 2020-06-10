2020-06-10T11:50:17+03:00
Общество

Олег Николаев утвердил награду для волонтеров

Врио главы Чувашии Олег Николаев обсудил этот вопрос с представителями волонтерских объединений
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Работа волонтерского движения по доставке продуктов населению во время пандемии COVID-19.Работа волонтерского движения по доставке продуктов населению во время пандемии COVID-19.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Врио главы республики Олег Николаев в режиме видеосвязи пообщался с волонтерами-медиками, волонтерами Победы, представителями волонтерского центра партии "Единая Россия", добровольцами Чувашского государственного аграрного университета и ЧГУ, а также православными добровольцами Чувашии и представителями волонтерского центра Чебоксар. Все 8 крупных добровольческих организаций в период пандемии оказывали посильную помощь нуждающимся.

Стоит отметить, что во время пандемии к движению волонтеров-медиков присоединилось более 700 человек. Активисты привозят лекарства и продукты пенсионерам, раздают людям маски и перчатки, оказывают помощь иностранным студентам. Олег Николаев поблагодарил добровольцев за их труд и попросил волонтеров помочь и в организации голосования по поправкам в Конституцию. - Я, с вашего разрешения, при вас сейчас хочу подписать указ Главы Чувашской Республики, в соответствии с которым в Чувашской Республике мы утверждаем нагрудный знак "За развитие добровольчества (волонтерства) В Чувашской Республике" и почетную грамоту за эту деятельность", - подытожил видеовстречу врио Главы Чувашии Олег Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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