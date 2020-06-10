2020-06-10T11:51:35+03:00
Общество

Для отдыха на российских курортах понадобится три справки

Без нужных документов отдыхающих могут развернуть прямо в аэропорту
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В этом году россиянам придется брать в отпуск три справкиВ этом году россиянам придется брать в отпуск три справкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России уже открыты многие санатории, а с 1 июля ожидается, что можно будет уже совсем свободно путешествовать по стране. Однако туристам следует соблюдать ряд правил безопасности и обязательно брать справки о состоянии своего здоровья. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Санаторий имеет право принять туриста только в том случае, если у него есть три справки. Таковы рекомендации Роспотребнадзора. Это так называемая «курсовка» (курортная карта) с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка - об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка - об санэпидокружении», - цитирует эксперта «Российская газета».

Ломидзе добавила, что туристов, у которых таких справок при себе не будет, могут развернуть прямо в аэропорту. Также она отметила необходимости соблюдать и другие рекомендации Роспотребнадзора, чтобы отпуск состоялся.

Напомним, ранее директор департамента по развитию гостиничного бизнеса Федерации рестораторов и отельеров России Анфиса Знаменская в интервью телеканалу «360» рассказала, что отели и гостиницы уже вовсю готовятся к туристическому сезону и стараются выполнить все требования Роспотребнадзора, чтобы максимально обезопасить туристов. Курортный сезон в этом году планируется открыть 1 июля.

А тем временем сами россияне рассказали, как планируют свой отпуск в этом году. Коронавирус не пугает почти четверть жителей страны, все они собираются отправиться загорать на отечественные пляжи, передают «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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