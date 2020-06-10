2020-06-10T12:51:36+03:00
Политика

Сторонники КПРФ готовы поддержать поправки в Конституцию, хотя руководство партии призывает к обратному

ВЦИОМ изучил мнение последователей основных политических течений России
Павел ЧЕРНЫШОВ
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По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в голосовании по внесению изменений в Конституцию, которое состоится 1 июля 2020 года, планируют принять участие 67% россиян (не будут голосовать - 14% опрошенных, еще 17% - пока не определились). Планируют принять участие в общероссийском голосовании 78% сторонников «Единой России», 74% - «Справедливой России», 71% - КПРФ, и 64% сторонников ЛДПР.

Среди планирующих голосовать 1 июля намерены поддержать поправки 61%, проголосовать против – 21%, остальные затрудняются ответить. Наивысший уровень голосования за поправки зафиксирован в электорате «Единой России» (83%), среди сторонников «Справедливой России» за поправки планируют проголосовать 65%, среди сторонников ЛДПР – 54%.

Несмотря на призыв ЦК КПРФ голосовать против внесения поправок, электорат Компартии разделился, при этом сторонников положительного голосования даже больше: 43% опрошенных высказались за внесение изменений к Основному закону, 39% — против. Такая поляризация отмечена только среди избирателей-коммунистов, электораты других партий выглядят более монолитными.

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