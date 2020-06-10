2020-06-10T12:56:06+03:00
Политика

Песков оценил высказывания Патрушева о попытке Запада расколоть Россию

Секретарь Совбеза ранее обвинил западные страны в попытке дестабилизировать ситуацию в РФ
Ася КУЗНЕЦОВА
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Песков заявил, что позиция Патрушева совпадает с мнением КремляПесков заявил, что позиция Патрушева совпадает с мнением КремляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Высказывания Патрушева о попытке Запада расколоть российское общество - это мнение Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, ранее сайт KP.ru сообщил, что, по словам секретаря Совета безопасности России, Запад для дестабилизации ситуации в России создаёт сеть неправительственных структур.

- С этой целью на российской территории создается разветвленная сеть иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур для реализации так называемых демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных государств, - рассказал Патрушев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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