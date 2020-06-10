Песков оценил высказывания Патрушева о попытке Запада расколоть Россию
Высказывания Патрушева о попытке Запада расколоть российское общество - это мнение Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, ранее сайт KP.ru сообщил, что, по словам секретаря Совета безопасности России, Запад для дестабилизации ситуации в России создаёт сеть неправительственных структур.
- С этой целью на российской территории создается разветвленная сеть иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур для реализации так называемых демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных государств, - рассказал Патрушев.
ИСТОЧНИК KP.RU