Американские истребители сопроводили российские Ту-95 над нейтральными водами
Истребители F-22 Raptor, принадлежащие ВВС США поднялись для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95, сообщили в Минобороны России.
Американские самолёты сопровождали российские на отдельных участках маршрута, который ракетоносцы Ту-95 проходили в течение 11 часов.
В Минобороны отметили, что полёт четырех российских бомбардировщиков Дальней авиации Воздушно-космических сил был плановым и проходил над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.
Также в ведомстве подчеркнули, что Россия регулярно совершает полеты в соответствии с международными правилами.
- Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США, - передаёт РИА Новости слова из заявления Министерства обороны России.
ИСТОЧНИК KP.RU