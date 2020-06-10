Американские истребители сопроводили российские Ту-95 над нейтральными водами

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:08:28+03:00

Минобороны сообщило о сопровождении ВВС США российских ТУ-95МС над нейтральными водами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Истребители F-22 Raptor, принадлежащие ВВС США поднялись для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95, сообщили в Минобороны России.

Американские самолёты сопровождали российские на отдельных участках маршрута, который ракетоносцы Ту-95 проходили в течение 11 часов.

В Минобороны отметили, что полёт четырех российских бомбардировщиков Дальней авиации Воздушно-космических сил был плановым и проходил над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

Также в ведомстве подчеркнули, что Россия регулярно совершает полеты в соответствии с международными правилами.

- Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США, - передаёт РИА Новости слова из заявления Министерства обороны России.

ИСТОЧНИК KP.RU