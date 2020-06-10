Адвокаты предлагают бесплатную помощь семье погибшего в ДТП с Ефремовым
Адвокаты Шота Горгадзе и Сталина Гуревич заявили о своей готовности безвозмездно защищать в суде родственников погибшего в аварии с Ефремовым.
- Ещё вчера я связался с племянником погибшего, предложил свою помощь pro bono в этом деле. Он сказал, что сегодня на семейном совете они обсудят этот вопрос, - передаёт РИА Новости слова адвоката Горгадзе.
Гуревич заявила, что её предложение о юридической помощи уже передали родственникам погибшего Сергея Захарова.
Шота Горгадзе защищал в суде депутата Хинштейна, члена Совфеда Саблина, главу Росгвардии Золотова, продюсера Пригожина и ведущего Соловьёва.
Напомним, вечером 8 июня джип, за рулём которого был пьяный актёр Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон. За рулём фургона был 58-летний курьер из Рязани Сергей Захаров. Через несколько часов после ДТП он скончался в больнице от полученных травм.
ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.
ИСТОЧНИК KP.RU