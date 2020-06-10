Адвокаты предлагают бесплатную помощь семье погибшего в ДТП с Ефремовым

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:28:48+03:00

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Адвокаты Шота Горгадзе и Сталина Гуревич заявили о своей готовности безвозмездно защищать в суде родственников погибшего в аварии с Ефремовым.

- Ещё вчера я связался с племянником погибшего, предложил свою помощь pro bono в этом деле. Он сказал, что сегодня на семейном совете они обсудят этот вопрос, - передаёт РИА Новости слова адвоката Горгадзе.

Гуревич заявила, что её предложение о юридической помощи уже передали родственникам погибшего Сергея Захарова.

Шота Горгадзе защищал в суде депутата Хинштейна, члена Совфеда Саблина, главу Росгвардии Золотова, продюсера Пригожина и ведущего Соловьёва.

Напомним, вечером 8 июня джип, за рулём которого был пьяный актёр Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон. За рулём фургона был 58-летний курьер из Рязани Сергей Захаров. Через несколько часов после ДТП он скончался в больнице от полученных травм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783862" frameborder="0"></iframe> ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.

ИСТОЧНИК KP.RU