Михаилу Ефремову проведут психиатрическую экспертизу
Актёру Михаилу Ефремову планируют назначить комплексную психологи-психиатрическую экспертизу, которая позволит оценить его психическое состояние и мотивы его поступков. Также проведут техническую экспертизу автомобиля, чтобы исключить версию о его неисправности в момент ДТП.
Все необходимые экспертизы будут назначены в рамках расследования.
- Сам Ефремов не отрицал, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль, - передаёт ТАСС слова своего источника в правоохранительных органах.
Вчера Михаила Ефремова направили под домашний арест на два месяца. Он обвиняется по 4 части 264 статьи.
Экспертиза показала, что в момент аварии 8 июня в крови Ефремова было 2,1 промилле алкоголя, что явялется верхней границей средней степени опьянения. В таком состоянии, как сообщал сайт KP.ru, у человека могут произойти не только нарушения реакции, моторики и речи, но и потеря сознания и памяти.
Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы
ИСТОЧНИК KP.RU
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