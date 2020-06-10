2020-06-10T14:34:57+03:00
Общество

Диетолог предупредил об опасности переедания мороженого в жару

Переохлаждение может снизить иммунитет перед инфекциями
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Диетолог предупредил об опасности мороженогоДиетолог предупредил об опасности мороженогоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Любимое летнее лакомство многих – это конечно мороженое. Однако эта сладость далеко не безопасна, особенно если есть ее в жару и в больших количествах. Об этом предупредил диетолог Михаил Гинзбург.

«Мороженое на жаре есть однозначно опасно, потому что мы его едим с целью охладиться. Едим много, жадно и тем самым переохлаждаем себе полость рта и глотку. Это повышает восприимчивость этих областей к вирусной инфекции, в частности, к коронавирусной инфекции», - цитирует Гинзбурга телеканал «360».

Также эксперт отметил, что этот продукт опасен и по другой причине. В мороженом сочетается сахар и трансжиры, что может привести к набору лишнего веса.

Ранее диетолог Анна Гончарова сообщила о пользе черешни. Специалист рекомендует чаще есть летом эту ягоду, поскольку она содержит много меди, калия, магния, марганца, железа и кальция, что помогает с профилактикой болезней сосудов и сердца, а также улучшает кровообращение, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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