Евросоюз собирается открыть внешние границы 1 июля

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:56:30+03:00

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Евросюз собирается возобновить сообщение с третьими странами с 1 июля. На этой неделе ЕС подготовит предложения по поэтапному открытию внешних границ. Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

- "На этой неделе коллегия еще раз обсудит эти ограничения и предложит поэтапный подход к отмене этих мер с 1 июля, - сказал он.

Что касается внутренних границ ЕС, то они должны быть открыты до конца июня. Некоторые европейские государства уже открыли свои границы на двусторонней основе, но далеко не все.

Изначально Евросоюз собирался возобновить сообщение с другими странами 15 июня, однако представители государств выступили категорически против этого. Было решено продлить ограничения до конца месяца.

Еврокомиссар Илва Йоханссон заявила, что для начала нужно наладить сообщение внутри Шенгенской зоны, и только потом открывать внешние границы.

ИСТОЧНИК KP.RU