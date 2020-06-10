В Москве в мае зафиксирован ипотечный рекорд

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:39:25+03:00

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В мае специалисты отмечают рекордные показатели покупки жилья в ипотеку в Москве. По их данным, доля сделок в ипотеку от общего числа покупок квартир в новостройках в столице в старых границах составила 63%. И 68% в новой Москве. Такой скачок произошел благодаря государственной программе субсидирования ставок до 6,5%.

«Льготная ипотека стала спасательным кругом строительной отрасли – доля кредитных сделок в столице побила абсолютный рекорд. Застройщики смогли заключить половину от числа сделок мая прошлого года, несмотря на режим самоизоляции, приостановку работ на строительных площадках и временного закрытие офисов продаж», - сообщают в компании ЦИАН.

По подсчетам компании, девелоперы сумели выручить с продажи квартир и апартаментов 33 миллиарда рублей только за май. Многие из них нарастили объемы выручки уже к середине мая. В сравнении с апрелем доля ипотеки в старой Москве выросла на 11 процентных пунктов. Новая Москва в мае также показала высокую динамику - доля ипотеки достигла 68%, тогда как в апреле была на уровне 56%.

«Девелоперская активность восстанавливается: в продажу вывели 590 тысяч квадратных метров жилья. Стартовали продажи четырех новостроек. В реализации доступно 49,9 тысячи квартир и апартаментов», - сообщила также компания.

Государственная программа позволяющая приобрести жилье по низкой процентной ставке привела к снижению среднего чека сделки и средней площади покупаемой квартиры в старой Москве. Например, в мае люди покупали квартиры средней стоимостью 11,6 млн рублей, тогда, как еще в апреле спрос был на жилье стоимостью свыше 13,2 млн рублей. Востребованность площади приобретаемой квартиры в ипотеку снизилась за месяц с 58,6 до 53,6 кв.м., сообщил ТАСС со ссылкой на ЦИАН.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса, которая была официально объявлена ВОЗ 30 марта 2020 года, многие предприятия, в том числе и строительные компании, экстренно приостановили работу, что сказалось на спросе и темпах строительства новостроек. Властями было принято решение понизить процентную ставку на ипотеку до 6,5%, что позволило строительным компаниям продолжить процесс работы, а гражданам приобрести жилье по удобным условиям.

ИСТОЧНИК KP.RU