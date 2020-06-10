2020-06-10T14:59:40+03:00
Экономика

Эксперты прокомментировали отказ Минтруда от «особого» порядка увольнений

Экономисты уверены, что это не приведет к новой волне увольнений
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперты уверены, что действия Минтруда не приведут к увольнениям на фоне коронавирусаЭксперты уверены, что действия Минтруда не приведут к увольнениям на фоне коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Министерство труда и соцзащиты РФ отказалось от большинства предложений по регулированию трудовых отношений на период эпидемий и чрезвычайных ситуаций. В ведомстве отметили, что сейчас, когда часть ограничений уже сняты. Большинство инициатив утратили свою актуальность.

Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников отметил, что такой отказ защитить сотрудников в условиях коронавируса, не приведет в резкому числу увольнений. Это связано с тем, что работодатели редко сокращают сотрудников по своей инициативе, обычно используются иные методы уменьшения штата.

«Не следует ожидать новой волны увольнений, потому что российские предприятия к увольнениям по собственной инициативе практически никогда не прибегают, и если им нужно сократить персонал, они используют другие методы», - цитирует эксперта ИА НСН.

Добавим, ранее появилась инициатива предоставлять преимущество россиянам при приеме на работу. Такие идеи обсуждаются в рамках реализации концепции государственной миграционной политики, пишут «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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