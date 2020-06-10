В Швеции нашли убийцу премьер-министра, застреленного 30 лет назад

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:13:37+03:00

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В Швеции больше 30 лет искали убийцу премьер-министра Улофа Пальме. Его дважды избирали главой правительства, но в феврале 1986 году его застрелили в момент, когда он возвращался вместе с женой из кино. Политик был без охраны. Раны оказались смертельными. Предъявить обвинения было некому- преступник скрылся, у следователей были только пули, оставленные на месте преступления.

10 июня состоялась онлайн-конференция, на которой сообщили, что дело закрывается. Главным подозреваемым назван Стиг Энгстрем, но допросить его или предъявить обвинение ему невозможно, потому что он умер в 2000 году. Главный прокурор Кристер Петерсон сообщил, что задержал бы его поскольку есть "достаточные на то основания", но подозреваемый скончался.

Подозреваемый называл себя Скандиаманнен, он был уличным художником и дизайнером. Мужчина первым оказался на месте преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU