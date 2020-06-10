В ГИБДД сообщили, сколько раз Ефремов нарушил ПДД с прошлого года
С начала 2019 года актёр Михаил Ефремов нарушил правила дорожного движения 50 раз, сообщил замначальника Управления ГИБДД по Москве Алексей Диокин.
Он также отметил, что из них 11 нарушений актёр совершил в 2020 году. Пять из них ещё не оплачены. Также Диокин уточнил, что большинство нарушений зафиксировали камеры.
- Это превышение скоростного режима, при этом, как правило, скорость незначительно превышена, выезд на полосу для движения маршрутных транспортных средств, нарушение разметки, - заявил Диокин в эфире телеканала "Россия 1".
При этом отмечается, что ни разу за 2019 - 2020 года Ефремова не обвиняли в вождении в нетрезвом состоянии.
8 июня в центре Москвы джип, за рулём которого был пьяный Ефремов въехал в грузовик. Мужчина, который был за рулём, погиб. В крови Ефремова экспертиза обнаружила 2,1 промилле алкоголя. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»