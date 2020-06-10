2020-06-10T15:20:23+03:00
Общество

Сотни россиян побывали за границей в период закрытых из-за коронавируса границ

Чаще сего в апреле россияне выезжали в Турцию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Несмотря на закрытие границ россияне могли вылетать в другие страны. Запрет, напомним, введен в конце марта в связи с коронавирусом. Но как показала статистика, только за апрель, сотни граждан РФ посетили иностранные государства. Например, в Турции побывали более 900 граждан России, в Индонезии — 128, а на Тайване — один, сообщает РБК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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