Сотни россиян побывали за границей в период закрытых из-за коронавируса границ
Чаще сего в апреле россияне выезжали в Турцию
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Несмотря на закрытие границ россияне могли вылетать в другие страны. Запрет, напомним, введен в конце марта в связи с коронавирусом. Но как показала статистика, только за апрель, сотни граждан РФ посетили иностранные государства. Например, в Турции побывали более 900 граждан России, в Индонезии — 128, а на Тайване — один, сообщает РБК.
ИСТОЧНИК KP.RU