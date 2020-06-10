Россиян предупредили об "арктическом вторжении"

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:45:11+03:00

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Июнь начался с аномально высоких температур - даже в Приморье и Коми, где традиционно не слишком жарко, было +31. Но синоптики прогнозируют, что погода изменится уже на этой неделе, по стране пройдут несколько волн дождей, а похолодание к выходным ощутят жители большей части страны.

Первая "волна" уже накрыла Санкт-Петербург, но больше всех "достанется" Архангельской области, здесь выпадет больше половины месячной нормы осадков.

- Поток холода будет пробиваться всё дальше вглубь континента. К выходным вне зоны арктического вторжения останется лишь крайний юг страны, - сказано на портале центра "Фобос" "Метеовести".

В субботу в Центральной части России и на северо-западе будет относительно прохладно. Максимально воздух прогреется до +20 градусов. Сбивать температур будут дожди, ливни, грозы. Ожидается шквалистый ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU