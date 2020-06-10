Британцам предложили постоянно раздавать деньги просто так

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:44:25+03:00

По мнению аналитиков, такая мера поможет стране выйти из кризиса

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Аналитический центр RSA Future Work Center предложил британскому правительству начать раздавать деньги населению просто так. Причем, делать это на постоянной основе. По мнению аналитиков, это может спасти экономику Британии, которая сильно пострадала из-за коронавируса.

RSA предлагает выплачивать каждому британцу 2,5 тысячи фунтов стерлингов (более трех тысяч долларов) в год. Со временем выплаты могут вырасти до до пяти тысяч фунтов стерлингов (около шести тысяч долларов), пишет Bloomberg.

Эксперты уверены, что такая мера поможет британцам пережить кризис. В особенности это касается работников наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Ранее Велкиобритания направила 27 миллиардов фунтов, чтобы сохранить 11,5 миллиона рабочих мест. Но вскоре меры поддержки могут перестать действовать, а базовый доход так и не будет введен. Эксперты опасаются, что это может привести к негативным последствиям для рынка труда.

ИСТОЧНИК KP.RU