2020-06-10T16:09:10+03:00
В мире

Турция с 11 июня возобновляет международное авиасообщение

Ранее власти страны разрешили въезд иностранцам для лечения
Юлия САЛЬНИКОВА
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Турция открывается на этой неделе для иностранцевТурция открывается на этой неделе для иностранцевФото: Иван МАКЕЕВ
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Турция с 11 июня начнет принимать первых иностранцев.

Запрет на международное авиасообщение действовал несколько месяцев в связи с пандемией коронавиурса. В мае турецкие власти составили список стран, граждане которых могут приезжать в Турцию. Правда, пока это только "медицинские поездки" - для лечения, проведения операций. С пациентом разрешено прибыть сопровождающим, но это все-равно не туристический отдых.

С 11 июня самолеты Turkish Airlines вновь начнут летать в другие страны: Германию, Великобританию и другие страны Европы, где ситуация с эпидемией стабилизировалась. России пока в этом списке нет. В министерстве туризма рассчитывают расширить этот список ко второму летнему месяцу.

В Европе тоже готовятся открыть границы, хотя против выступают несколько стран - Испания. Германия тоже предлагает продлить ограничения до конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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