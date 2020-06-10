Турция с 11 июня возобновляет международное авиасообщение

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:09:10+03:00

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Турция с 11 июня начнет принимать первых иностранцев.

Запрет на международное авиасообщение действовал несколько месяцев в связи с пандемией коронавиурса. В мае турецкие власти составили список стран, граждане которых могут приезжать в Турцию. Правда, пока это только "медицинские поездки" - для лечения, проведения операций. С пациентом разрешено прибыть сопровождающим, но это все-равно не туристический отдых.

С 11 июня самолеты Turkish Airlines вновь начнут летать в другие страны: Германию, Великобританию и другие страны Европы, где ситуация с эпидемией стабилизировалась. России пока в этом списке нет. В министерстве туризма рассчитывают расширить этот список ко второму летнему месяцу.

В Европе тоже готовятся открыть границы, хотя против выступают несколько стран - Испания. Германия тоже предлагает продлить ограничения до конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU