2020-06-10T16:06:43+03:00
Общество

Пикники и шашлыки в парках Москвы пока под запретом

Власти города отмечают, что возвращение к прежней жизни должно проходить постепенно
Анастасия РЫШКОВА
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Москвичам по-прежнему нельзя собираться большими компаниями для прогулок и увеселительных программ.Москвичам по-прежнему нельзя собираться большими компаниями для прогулок и увеселительных программ.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Несмотря на указ мэра Москвы Сергея Собянина об отмене режима самоизоляции от 8 июня, некоторые ограничительные меры еще будут соблюдаться объектами города.

Москвичам по-прежнему нельзя собираться большими компаниями для прогулок и увеселительных программ. Также под запретом массовые мероприятия и отдых в парках, где люди привыкли устраивать пикники и жарить шашлык.

С 1 июня, по решению мэра Москвы Сергея Собянина, парки открыты для свободного посещения (кроме «Зарядья»), но при условии сохранения всех мер безопасности. Сохраняется масочный режим, а также соблюдение социальной дистанции 1,5 метра. По решению мэра, также был отменен график прогулок и пропуска для поездок в транспорте.

«В соответствии с указом мэра все досуговые и физкультурные мероприятия на территории Москвы все еще приостановлены, поэтому коллективное пребывание москвичей на ограниченной территории с целью проведения досуга подпадает под данное ограничение», - сообщил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Напомним, вынужденные ограничительные меры были введены на всей территории России 30 марта. Спустя неделю власти отметили активный рост заболевших коронавирусом и продлили режим на два месяца. Это повлияло на работу многих предприятий России и заставило граждан находиться дома. Только с середины мая власти стали смягчать ограничительные меры. В первую очередь были открыты промпредприятия и стройки, объекты сфер услуг и торговли.

9 июня, указом мэра Москвы был полностью отменен режим самоизоляции и пропускной режим по городу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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