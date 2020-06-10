2020-06-10T16:21:35+03:00
В мире

В США приступают к третьему финальному этапу исследования вакцины от коронавиурса

Сразу три исследовательских группы начнут испытания
Юлия САЛЬНИКОВА
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Американцы приступают к масштабному испытанию на людяхАмериканцы приступают к масштабному испытанию на людяхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Три потенциальных вакцины от коронавируса США могут быть готовы уже в этом году. Все три - пройдут финальный третий этап клинических испытаний. Он предусматривает масштабное тестирование на людях. Вакцину должны ввести не меньше 30 тысячам человек, сообщает CNN.

Испытания Moderna начнутся в июле. Вакцину Оксфордского университета под названием AstraZeneca должны проверять на людях (речь о масштабном тестировании) в августе. Еще один препарат, но уже от Johnson & Johnson проверят в сентябре.

Каждое испытание третьей фазы будет проходить более чем на 50 объектах, причем не только в США, но и в других странах. Для третьей фазы исследований ученые должны получить разрешение от правительства, а для этого им придется доказать, что препарат безопасен. Именно поэтому потенциальную вакцину сначала тестируют на небольших группах людей. Moderna такое исследования уже завершила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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