Сколько можно есть мороженого в жару, рассказал диетолог

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:33:42+03:00

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В последнюю неделю во многих регионах установилась аномальная жара, справиться с которой не так-то просто. Диетолог Дарья Русакова дала несколько советов, которые помогут пережить чрезвычайно высокие температуры.

В жаркую погоду организм, как никогда, требует мороженого, но злоупотреблять им точно не стоит.

- Важно выбирать мороженое с натуральным составом, без дополнительных добавок, растительных жиров. Безопасная порция – это один шарик, то есть, 50 грамм в день, - рассказала Русакова в эфире радио "Комсомольская правда".

Кроме того, в такую жару необходимо соблюдать питьевой баланс, то есть пить на пол литра - литр больше жидкости, чем обычно.

Пища, по словам диетолога, должна быть легкой. Стоит включить в свою рацион, как можно больше, зеленых салатов, овощей, фруктов и ягод.

Что касается шашлыков, то отказываться от них совершенно необязательно. Достаточно тщательно выбирать мясо.

- Мясо для шашлыка или гриля выбирать лучше не жирное, постное. Лучше склоняться к рыбе и морепродуктам, птице, они менее жирные. И все дополнять свежими овощными салатами, - добавил Русакова.

ИСТОЧНИК KP.RU