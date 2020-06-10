Депутат от партии Порошенко попросил Зеленского создать "грязные бомбы" против России и Венгрии
Украинский депутат Тарас Билан от партии Петра Порошенко "Солидарность" попросил президента Зеленского создать ядерные бомбы для врагов Украины. Последними Билан считает Москву и Будапешт.
Венгрия оказалась в "черном списке" из-за того, что МИД Украины собирается пойти на соглашение с Венгрией и "создать венгерский район":
- Это формирование не по территориальному, а по этническому принципу. Что такое бомба медленного действия,-написал депутат в фейсбук.
Депутат считает, что нужно "в срочном порядке" разработать 100-150 "грязных бомб":
- Как средства сдерживания внешнего агрессора. Боеголовки с ядерной начинкой установить на ракеты типа РК-360МЦ "Нептун" с введением координат на территории государств: Венгрия и Российская Федерация,- уточнил Билан.
Инициативный депутат еще предложил набрать добровольцев и волонтеров, человек 50-100, из них сделать разведчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU