Депутат от партии Порошенко попросил Зеленского создать "грязные бомбы" против России и Венгрии

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:54:16+03:00

Депутат заявил, что пора объявить миру: "украинцы хотят есть свой хлеб, на своей земле" Фото: REUTERS

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Украинский депутат Тарас Билан от партии Петра Порошенко "Солидарность" попросил президента Зеленского создать ядерные бомбы для врагов Украины. Последними Билан считает Москву и Будапешт.

Венгрия оказалась в "черном списке" из-за того, что МИД Украины собирается пойти на соглашение с Венгрией и "создать венгерский район":

- Это формирование не по территориальному, а по этническому принципу. Что такое бомба медленного действия,-написал депутат в фейсбук.

Депутат считает, что нужно "в срочном порядке" разработать 100-150 "грязных бомб":

- Как средства сдерживания внешнего агрессора. Боеголовки с ядерной начинкой установить на ракеты типа РК-360МЦ "Нептун" с введением координат на территории государств: Венгрия и Российская Федерация,- уточнил Билан.

Инициативный депутат еще предложил набрать добровольцев и волонтеров, человек 50-100, из них сделать разведчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU