Губернатор Александр Дрозденко: Ленобласть входит в пятерку самых миграционно привлекательных регионов России

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:14:00+03:00

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Ленинградская область входит в Топ-5 наиболее миграционно привлекательных регионов России. Только в 2019 году сюда переехали на постоянное место жительства 38 тысяч семей. Всего же за последние 8 лет более 220 тысяч человек выбрали регион своим новым домом, сообщил глава Ленобласти Александр Дрозденко. 10 июня губернатор выступил с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием и рассказал, в том числе, о притоке в регион новых жителей.

Главные факторы, которые привлекают людей в Ленинградскую область, - близость к Санкт-Петербургу, хорошая транспортная инфраструктура, связывающая регион с Северной столицей, и стабильная экономическая ситуация. По словам губернатора, в прошлом году реальные доходы жителей Ленобласти увеличились почти на 30%: это в 10 раз больше, чем в целом по России. С 2011 года валовый продукт региона вырос на 21%, развивается промышленность и частный бизнес. В общероссийском рейтинге качества жизни Ленинградская область заняла 8 место по итогам прошлого года.

Изменился и состав приезжающих: в регион стали больше мигрировать семьи с детьми. Их доля составляет четверть прибывающих в область на ПМЖ. В прошлом году в школы Ленобласти пришли 5 тысяч новых учеников.

- А ведь дети – это наши будущие кадры, это те, кто будет считать Ленинградскую область своим родным домом. Мы, безусловно, рады новым жителям и обновлению миграционной волны, - подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что в области есть проблемы со вводом новых школ и детских садов, но власти активно работают над их решением.

- Несмотря на все усилия, мы все еще отстаем в создании соцобъектов от темпов роста численности населения и темпов жилищной застройки. Эта проблема частично решается за счет строительства новых объектов, и частично путем реализации одной из лучших управленческих практик Ленинградской области – программы «Соцобъекты в обмен на налоги», - рассказал Дрозденко.

В этом году в области сдадут один из самых значимых социальных объектов - будет достроен детский сад на 295 мест в микрорайоне «Новый Оккервиль» в городе Кудрово. До конца года в регионе введут в эксплуатацию еще 13 детских садов на 2,5 тысячи мест. Еще 4,5 тысячи новых мест добавится в ленинградских школах. В 2020 году в регионе достроят 6 новых школ. Кроме того, по программе реновации в Ленинградской области будет сделан капитальный ремонт в 11 общеобразовательных учреждениях.