2020-06-10T17:42:56+03:00
В мире

В Италии нашли украденную работу Бэнкси, посвященную теракту в Батаклан

Криминальные ценители творчества уличного художника проживают в сельской местности
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: twitter.com/bataclanФото: twitter.com/bataclanФото: Twitter.com
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В Италии полицейские несколько лет искали спиленную дверь. Особенной ее делало то, что на ней был рисунок самого известного уличного художника Бэнкси. сама дверь тоже не простая - это аварнийный выход театра Батаклан. В 2015 году здесь произошел теракт, погибли 90 человек. Бэнкси нарисовал на двери аварийного выхода скорбящую женщину.

Но в 2019 году неизвестные вырезали дверь и увезли на грузовике. Вычислить их удалось только благодаря камерам наблюдения.

В журнале La Repubblica сообщают, что дверь находилась в сельском доме в итальянской местности Абруццо. Новые "владельцы" оставили ее себе и не стали перепродавать.

Известно, что среди смертников, которые устроили теракт в Париже, были двое подростков, им было 15 и 18 лет.

В театре Батаклан снятие двери назвали кражей символа памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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