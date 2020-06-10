В Италии нашли украденную работу Бэнкси, посвященную теракту в Батаклан

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:42:56+03:00

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В Италии полицейские несколько лет искали спиленную дверь. Особенной ее делало то, что на ней был рисунок самого известного уличного художника Бэнкси. сама дверь тоже не простая - это аварнийный выход театра Батаклан. В 2015 году здесь произошел теракт, погибли 90 человек. Бэнкси нарисовал на двери аварийного выхода скорбящую женщину.

Но в 2019 году неизвестные вырезали дверь и увезли на грузовике. Вычислить их удалось только благодаря камерам наблюдения.

В журнале La Repubblica сообщают, что дверь находилась в сельском доме в итальянской местности Абруццо. Новые "владельцы" оставили ее себе и не стали перепродавать.

Известно, что среди смертников, которые устроили теракт в Париже, были двое подростков, им было 15 и 18 лет.

В театре Батаклан снятие двери назвали кражей символа памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU