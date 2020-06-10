2020-06-10T17:47:01+03:00
В мире

"Вкусно?": В посольстве Украины возмущены рекламой йогурта с Пореченковым

Российски актер в списке лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины
Юлия САЛЬНИКОВА
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Михаил ПореченковМихаил ПореченковФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Реклама с российскими актерами портит аппетит некоторым гражданам Украины. Конкретно тем, кто работает в посольстве во Франции, не понравился йогурт. Претензии высказали производителю, компании Danone, почему мол не учли при создании рекламы, что актер Михаил Пореченков персона нон-грата в Украине. Он официально внесен в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

- Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность не повод забывать о нравственности. Danone Russia приглашает Пореченкова рекламировать свой йогурт. Вкусно?- говорится в сообщении посольства в Twitter.

Как и положено, вспомнили в посольстве про Крым и Донбасс, про террористов. Призвали компанию задуматься о нравственности такой рекламы.

В 2014 году на Украине возбудили уголовное дело против Поречнкова, после чего запретили премьеру фильма "Поддубный".

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Вкусно?": В посольстве Украины возмущены рекламой йогурта с Пореченковым
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