Средний брак в России длится не больше 21 года

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:41:52+03:00

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Социальный опрос, проводившийся в феврале, показал, что длительность отношений семейных пар в России составляет 21 год, сказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. По его данным, в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

«Россияне, кто состоит в отношениях, рассказали, что длительность таких отношений составляет в среднем 21 год, довольно значительный срок, - рассказал Федоров. - Конечно, этот срок очень отличается по возрастным группам. В самой старшей из них, 60+, срок отношений максимально значительный - 39 лет. Дальше по мере омоложения он сокращается, но даже в возрастной группе 18-24 - четыре года длительность отношений», - заявил специалист в ходе Научного совета, который состоялся в ТАСС.

Также он рассказал о том, где знакомятся пары и при каких обстоятельствах. Так, по данным главы Всероссийского центра изучения общественного мнения, люди находят свою вторую половинку среди друзей и знакомых, об этом свидетельствуют 48 % опрошенных. 30% считают, что лучшее место для знакомства – это работа или учеба. 15% пар знакомятся в клубах, барах, а также секциях и различных образовательных курсах. В интернете нашли свою вторую половинку 12% опрошенных, а 3% познакомились в транспорте, отметил глава ВЦИОМ.

ИСТОЧНИК KP.RU