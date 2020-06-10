В Кремле объяснили, почему на Парад Победы не пригласили Зеленского
В Кремле подтвердили, что президента Украины Владимира Зеленского на Парад Победы в Москву приглашать не будут.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что власти Украины не заявляли о желании поучаствовать в торжествах, которые в этом году перенесены с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса:
- Есть ряд партнеров, которые изъявили желание приехать, к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы,- приводит слова Пескова ТАСС.
Некоторые лидеры стран уже ответили на приглашения - например, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Сербии Александр Вучич.
ИСТОЧНИК KP.RU