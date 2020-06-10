2020-06-10T18:19:08+03:00
Общество

14-летний парень построил дом и начал получать предложения о работе со всего мира

На постройку мальчику потребовалась всего неделя
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Двухэтажный игрушечный домик построен для младшей сестры мальчика — Элли МэйДвухэтажный игрушечный домик построен для младшей сестры мальчика — Элли МэйФото: СОЦСЕТИ
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Житель Уэльса попросил своего сына построить домик для младшей сестры. 14-летний мальчик не только справился с заданием, но и покорил своей постройкой тысячи пользователей сети.

Целью задания было переделать беседку на домашнем участке в двухэтажный игрушечный домик для младшей сестры мальчика — Элли Мэй. Отец подростка, Марк Уилльямс, таким способом хотел отвлечь сына от надоедливой PlayStation. И у него это получилось. Постройка не на шутку увлекла мальчика. Брэдли понадобилась всего неделя, чтобы вместо дряхлой беседки на участке появился милый домик. Младшая сестра была несказанно рада новой постройке. Талант сына оценил и отец. Он выложил в сеть фотографии дома и написал о подвиге Брэдли.

14-летний мальчик не только справился с заданием, но и покорил своей постройкой тысячи пользователей сети. Фото: СОЦСЕТИ

14-летний мальчик не только справился с заданием, но и покорил своей постройкой тысячи пользователей сети.Фото: СОЦСЕТИ

- Я поделился историей его проекта в сети, чтобы люди на него посмотрели. Мы не могли поверить в реакцию, которую получили. У поста более 27 тысяч лайков и тысячи прекрасных и невероятных комментариев, - рассказал Марк в интервью The Sun.

Младшая сестра была несказанно рада новой постройке. Фото: СОЦСЕТИ

Младшая сестра была несказанно рада новой постройке.Фото: СОЦСЕТИ

Но это был не единственный сюрприз, который получил Брэдли. Увидев талант 14-летнего подростка, многие крупные компании, включая фирмы из Австралии и США, пригласили его к себе работать.

Но Брэдли решил пока повременить с предложениями. Ведь осенью он поступает в колледж на курс по строительству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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