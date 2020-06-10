Матчи Российской Премьер-лиги покажут по федеральному ТВ

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:57:45+03:00

Люди соскучились по нашему футболу, очень многие с радостью воспримут известие о возвращении футбола на стадионы и на телевизионные экраны. Фото: Shutterstock

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В пятницу, 19 июня, пройдут первые матчи 23-го тура Тинькофф РПЛ. А сегодня, 10 июня, пришла хорошая новость для болельщиков. Многие из игр покажут по федеральному каналу «Матч ТВ».

При этом согласованная между РПЛ, клубами и «МАТЧ ТВ» бизнес-стратегия нарушена не будет. Решение о показе большинства матчей в эфире федерального канала касается только оставшихся 8 туров сезона 2019/2020. Матчи нового сезона РПЛ 2020/2021, который начнется в августе 2020 года, как и ранее будут транслироваться на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, сообщается в пресс-релизе спортивного канала.

«Люди соскучились по нашему футболу, очень многие с радостью воспримут известие о возвращении футбола на стадионы и на телевизионные экраны. Я поздравляю всех с возобновлением сезона! Пусть ближайший месяц станет настоящим праздником футбола!». сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Расписание 23 тура:

19 июня

«Крылья Советов» — «Ахмат»

«Сочи» — «Ростов»

20 июня

«Урал» — «Рубин»

«Арсенал» — «Спартак»

ЦСКА — «Зенит»

21 июня

«Уфа» — «Тамбов»

«Локомотив» — «Оренбург»

«Краснодар» — «Динамо»

ИСТОЧНИК KP.RU