Матчи Российской Премьер-лиги покажут по федеральному ТВ
В пятницу, 19 июня, пройдут первые матчи 23-го тура Тинькофф РПЛ. А сегодня, 10 июня, пришла хорошая новость для болельщиков. Многие из игр покажут по федеральному каналу «Матч ТВ».
При этом согласованная между РПЛ, клубами и «МАТЧ ТВ» бизнес-стратегия нарушена не будет. Решение о показе большинства матчей в эфире федерального канала касается только оставшихся 8 туров сезона 2019/2020. Матчи нового сезона РПЛ 2020/2021, который начнется в августе 2020 года, как и ранее будут транслироваться на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, сообщается в пресс-релизе спортивного канала.
«Люди соскучились по нашему футболу, очень многие с радостью воспримут известие о возвращении футбола на стадионы и на телевизионные экраны. Я поздравляю всех с возобновлением сезона! Пусть ближайший месяц станет настоящим праздником футбола!». сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.
Расписание 23 тура:
19 июня
«Крылья Советов» — «Ахмат»
«Сочи» — «Ростов»
20 июня
«Урал» — «Рубин»
«Арсенал» — «Спартак»
ЦСКА — «Зенит»
21 июня
«Уфа» — «Тамбов»
«Локомотив» — «Оренбург»
«Краснодар» — «Динамо»
ИСТОЧНИК KP.RU